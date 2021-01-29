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Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve ilçe belediye başkanlarına Kovid-19 yasaklarını ihlalden ceza

Son dakika haberi... İstanbul İl Başkanı ve beraberindeki CHP'li ilçe belediye başkanlarına 'nda ünlü bir restoranı açtırıp koronavüris (Kovid-19) yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş yeri işletmeciyle birlikte toplam 15 bin 900 TL ceza kesildi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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, dün akşam 'li ilçe belediye başkanlarıyla 'nda bulunan ünlü restoranda bir araya geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoran çıkışında gazetecilerin sorularına Kaftancıoğlu, "Ofiste belediye başkanlarımızla özel toplantı yaptık" dedi.

Kaftancıoğlu'nun 'ofis' dediği yer restoran çıkınca polis tarafından cezai işlem uygulanması için evrakları 'na gönderildi.

Şişli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır. Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı'nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan işyeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır"

CHP'li Canan Kaftancıoğlu koronavirüs tedbirlerine rağmen kapalı restoranı açtırarak toplantı yaptı CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE RAĞMEN KAPALI RESTORANI AÇTIRARAK TOPLANTI YAPTI

CHP'li Canan Kaftancıoğlu kapalı restoranı açtırarak toplantı yaptı CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU KAPALI RESTORANI AÇTIRARAK TOPLANTI YAPTI
CHP'li Canan Kaftancıoğlu koronavirüs tedbirlerine rağmen kapalı restoranı açtırarak toplantı yaptı
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