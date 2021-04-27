Son dakika | MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım şehidinin kanı yerde kalmadı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK’lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı. Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Öte yandan operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda görevli olan Mehmetçik, teröristlere nefes aldırmıyor.
Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle PKK'lıların yuvalandığı bölgeler, bir bir başlarına yıkılıyor. Bölgedeki bir mağarada saklanmaya çalışan 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB OPERASYON ANINI PAYLAŞTI
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), inlerinde yok edilen teröristlerin operasyon anına ait görüntülerini yayınladı.
Bakanlık, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin güncel bilançoyu da açıklayarak etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısının 37 olduğunu duyurdu.
ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Çalım'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak.
Kahraman şehidimizin saldırıya uğradığı bölgede tespit edilen 1 PKK'lı terörist, silahlarıyla beraber kaçamadan etkisiz hâle getirildi. Teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı olduğu belirlendi.
Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."
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