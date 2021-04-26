Son dakika: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hakkında flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Yıldırım harekatı hakkında açıklama yaptı.

2 askerimizin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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