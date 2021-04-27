Son dakika | Ankara'da casusluk operasyonu! 6 şüpheli daha yakalandı

Operasyonda ele geçen dijital veriler Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerince incelendi. Elde edilen veriler ve mesaj trafikleri detaylı inceledi. Çok sayıda çok gizli olduğu değerlendirilen mesajlar deşifre edildi.





Deşifre edilen mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığın koordinesi ile komisyon kuruldu. Komisyon devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını teyit etti.





Ocak ayında yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve komisyon raporları doğrultusunda genişletilen delillendirme çalışmaları neticesinde 9 şüpheliye yönelik Terörle Mücadele Ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 6 şüpheli daha yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ettiği öğrenildi.