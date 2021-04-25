Sınırda sıcak saatler! Pençe Yıldırım Operasyonu'nun üssü belli oldu! Hulusi Akar ve komutanlar bölgede...
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Irak sınırında incelemelerde bulundu. Yüksekova'daki 3. Piyade Komutanlığı'ndan Pençe Yıldırım Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği ifade edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.
KİMLER KATILIYOR?
Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.
AKAR BİLGİ ALDI
Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
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