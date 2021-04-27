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Son dakika: Pençe- Yıldırım Harekatı'ndan acı haber! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Her bir şehidimizin hesabını soracağız

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan  22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er 'ın 'deki baba evini acı haber ulaştı. İletişim Başkanı , "Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracak, onların hami ve işbirlikçilerini Allah'ın izni milletimizin desteğiyle pişman edeceğiz" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Son dakika: Pençe- Yıldırım Harekatı'ndan acı haber! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Her bir şehidimizin hesabını soracağız

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er (22) için başsağlığı mesajı paylaştı.

Altun, "Şehidimize, kahramanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracak, onların hami ve işbirlikçilerini Allah'ın izni milletimizin desteğiyle pişman edeceğiz" dedi.

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın merkeze bağlı 'ndeki baba evine ateş düştü. Eve gelen askeri heyet, (49) ve (46) çiftine acı haberi verdi. Oğullarının şehadet haberini alan acılı anne-baba rahatsızlanınca hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Yakınları ve komşuları taziye için şehidin baba evine akın ederken, ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesinin ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için , taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.



GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için Başkanı , başsağlığı mesajı yayımladı.

Güler mesajında, "Silah arkadaşımız 26 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

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