Mobilya imalatçıları yasaktan muaf mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tam kapanma dönemi kapsamında istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilecek. Bu kapsamda mobilya sektörlerinin kısıtlamadan muaf olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, mobilya imalatçıları yasaktan muaf mı? Tam kapanmada mobilya sektörü, marangozlar çalışacak mı? İşte cevaplar...

MOBİLYA İMALATÇILARI YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde mobilya imalatçıları ve marangozlar yer almadı.

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: