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Haberler Galeri Tevfik Göksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını deşifre etti

Tevfik Göksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını deşifre etti

18-25 Nisan 2021 tarihleri arasında skandal iddialar ortaya atıldı. Bu yalanlar muhatapları tarafından kesin bir dille yalanlandı. CHP'li Özgür Özel'in 128 milyar doların değerinin altında satıldığı iddiası, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu belgelerle yalandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük sosyal destek çalışmasının kendi döneminde gerçekleştiği iddiasını ise Tevfik Göksu deşifre etti. İşte bu haftanın en çok konuşulan yalanları ve gerçekleri...

Giriş Tarihi: 25.04.2021 22:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 22:38
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Tevfik Göksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını deşifre etti
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Tevfik Göksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını deşifre etti
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Tevfik Göksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını deşifre etti
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Tevfik Göksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını deşifre etti
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Tevfik Göksu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını deşifre etti