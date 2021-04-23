CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı! İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na ders gibi cevap

VALİLİK'TEN TOKAT GİBİ CEVAP

İstanbul Valiliği 23 Nisan kutlamalarında etrafına hakaretler savuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Özensiz ve yakışıksız" ifadeleri kullanıldı.

İşte İstanbul Valiliği'nin Ekrem İmamoğlu'na cevaben yaptığı açıklama;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan bazı açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bugün saat 09.00'da Beyoğlu İlçemizdeki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenmiş bulunan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' törenleri dahilinde çelenk töreni icra edilmiştir. İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur" bilgisi yer alan açıklamada, "Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.