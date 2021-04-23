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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı! İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na ders gibi cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği ’nda provokasyona girişti. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 'ya hakaret etti. İmamoğlu'nun hakaretleri hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Özensiz ve yakışıksız" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı! İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na ders gibi cevap

; Taksim Meydanı'nda düzenlenen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 'nın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Levent Yazıcı'ya hakaret etti, öğrencilerin alanda bulunmamasını eleştirdi.

PANDEMİ GEREKÇESİYLE ÇOCUKLAR TÖRENE ÇAĞRILMADI

, 21 Nisan'da 81 il valiliğine " Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, "" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü programında; genelge kapsamında öğrenciler tören alanında bulunmadı. İstanbul'daki Atatürk anıtına çelenk koyma töreni 09.00'da başladı ve törende konuşma yapılmadı.

'nın; saat: 10.00 Türkiye genelinde aynı anda 'nın tüm okul hoparlörlerinden çalınmasına yönelik karar aldığı öğrenildi.

"ETKİNLİKLER TÜM HAFTAYI KAPSAYACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK MERKEZLİ"

Eğitim Müdürlüğü, 22 Nisan'da gönderdiği basın bülteninde etkinliklerin tüm haftayı kapsayacak şekilde ve çocuk merkezli hazırlandığı açıkça görülüyor.

İstanbul İl Milliği Eğitim Müdürlüğü'nün programı şöyle:

"23 Nisan 2021 Cuma günü Saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak hazırlanan marşın ilimiz dâhilindeki tüm resmi/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden yayınlanması.

1.1. 23 Nisan günü saat 10.00'da eş zamanlı olarak yüce meclisimizin açılışının 101. Yılı anısına, tüm ilçelerimizden belirlenecek 101 okulumuzdan uçan kırmızı beyaz renkli balonların, marş eşliğinde gökyüzüne bırakılması.
1.2. "Ben Daha Çocuyum" konulu kamu spotu hazırlanması ve gün boyunca sosyal medya hesaplarından yayınlanması
1.3. boyunca belirlenen günlerde saat 15.30'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından ''Masal Saati''etkinliğinin yapılması.
• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)
1.4. Anadolu Masalları Projesi Kapsamında Atölyeler, Sergi ve Şenlikler Düzenlenmesi
• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)
- Anadolu Masalları ve Kahramanları İle İlgili Şiir Şenliği
- Anadolu Masalları ve Kahramanları İle İlgili Resim Şenliği ve Sanal Sergi
- Anadolu Masalları ile ilgili PC4 Atölyeleri
- Anadolu Masalları ve Kukla Atölyesi

1.5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bir Ses İki Hareket projesi kapsamında halk oyunları çalışmalarında aktif olarak görev alan 101 öğrencimizle ''Kültürel Değerlerimle Büyüyorum'' isimli yöre yöre halk oyunları videolarının çekilip 23 Nisan günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayınlanması.

1.6. 5 gün süreyle " 23 Nisan'da 23 Bilim Atölyesi" başlığı altında on bin çocuğumuzun katılımıyla bilim atölyeleri yapılması. (T3 Vakfı desteğiyle)
- "Gece Lambamı Tasarlıyorum" Bilim Atölyesi
- "Meclisimizi Renklendiriyoruz" Bilim atölyesi
- "Kuşların Dünyası" Bilim Atölyesi
- "Yayoi Kusama ve Benekler" Atölyesi
• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)
1.7. Tüm ilçelerimizden seçilen temsilci öğrenciler ile "23 Nisan Müzikli Şiir Etkinliği" yapılması.
1.8. İstanbul Öğretmen Akademileri Youtube, İnstagram söyleşileri ile çocuğu konu alan söyleşiler yapılması.
- Erken Çocukluk Akademisi
- Sanat Akademisi
- Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi
- Bir Aktör Olarak Öğretmen Akademisi
- Müzik Akademisi
• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)
1.9. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası sergi alanında 26-30 Nisan tarihleri arası "Hastanede Çocuk Olmak" temalı fotoğraf ve resim sergisi düzenlenmesi.
1.10. Hastane sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile çevrim içi buluşma sağlanması.

VALİLİK'TEN TOKAT GİBİ CEVAP

İstanbul Valiliği 23 Nisan kutlamalarında etrafına hakaretler savuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Özensiz ve yakışıksız" ifadeleri kullanıldı.

İşte İstanbul Valiliği'nin Ekrem İmamoğlu'na cevaben yaptığı açıklama;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan bazı açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bugün saat 09.00'da Beyoğlu İlçemizdeki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenmiş bulunan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' törenleri dahilinde çelenk töreni icra edilmiştir. İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur" bilgisi yer alan açıklamada, "Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

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