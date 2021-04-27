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İzmir'e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi

Valiliği tarafından yapılan açıklamada ’ta araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen 'ın ailesine şehadet haberinin verildiği belirtildi. Şehit ailesinin yaşadığı binaya ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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İzmir'e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi

Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen şehit olmuştur" denildi. Şehidin İzmir'de yaşayan ailesine şehadet haberi yetkililerce verildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "26.04.2021 tarihinde Kuzey Irak'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı ilinden kalkacak askeri uçakla yarın öğle saatlerinde ilimize getirilmesinin ardından Ota Mahalle camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Menderes Orta Mahalle mezarlığına defnedilecektir" denildi.

Şehidin İzmir Menderes'te yaşayan ailesine şehadet haberi yetkililerce verilirken, şehit ailesinin yaşadığı binaya ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

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