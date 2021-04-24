Ekrem İmamoğlu'nun 'İBB projeleri engelleniyor' yalanına rakamlarıyla yanıt!





SOSYAL YARDIM ALGISINI DENETİM RAPORUYLA ORTAYA ÇIKARDI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı sosyal yardım bütçesi rakamlarının yanlış olduğunu denetim raporu ile ortaya koyan Tevfik Göksu, "Denetim Komisyonumuz ilgili birime yazıyı yazmış, 'Kaç para yardım ettin?' diye. Toplam ödediğimiz rakam 67 milyon denmiş. Aynı tarihlerde İBB Başkanı diyor ki, 'Ben 618 milyon yardım ettim' diyor. 'Başka bir kaynak mı var?' diye soruyoruz" dedi.