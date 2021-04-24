Ekrem İmamoğlu'nun 'İBB projeleri engelleniyor' yalanına rakamlarıyla yanıt!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İBB projeleri engelleniyor' rakamlarla çürütüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, özel bir TV kanalının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti döneminde İBB meclisine gelen dosyaların yüzde 29'una CHP tarafından 'hayır' dendiğinin altını çizen Göksu, CHP döneminde meclise gelen dosyaların sadece yüzde 2'sine AK Parti tarafından 'hayır' dendiğini vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN MAĞDURİYET ALGISINA RAKAMLARLA YANIT
Göksu, İstanbul özelinde birçok konuda açıklamalarda bulunurken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta AK Parti tarafından belediye meclisinde engellendikleri yönündeki iddialarına da grafiklerle yanıt verdi.
CHP YÜZDE 29'UNA HAYIR DEDİ!
Göksu, AK Parti döneminde meclise gelen dosyaların yüzde 29'una CHP tarafından hayır dendiğini, buna karşılık ise CHP döneminde AK Parti'nin meclise gelen dosyaların sadece yüzde 2'sine hayır denildiğini vurguladı.
Göksu, "2016, 2017, 2018'de AK Parti döneminde meclise gelen dosya sayısı 6 bin 504. CHP bu gelen dosyaların 1871'ine hayır demiş. Yüzde 29'una hayır demiş.
2019-2020 CHP dönemi. 2 bin 179 dosya gelmiş. Kaçına hayır demişiz? Biz sadece 60'ına hayır demişiz. Yüzde 2'sine. Parkı imara açmak istemişler 'hayır' demişiz. Bu 60 dosyanın en az yüzde 50'si 'hayır' dediğimiz değil geri iade ettiğimiz dosyalardır." dedi.
SOSYAL YARDIM ALGISINI DENETİM RAPORUYLA ORTAYA ÇIKARDI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı sosyal yardım bütçesi rakamlarının yanlış olduğunu denetim raporu ile ortaya koyan Tevfik Göksu, "Denetim Komisyonumuz ilgili birime yazıyı yazmış, 'Kaç para yardım ettin?' diye. Toplam ödediğimiz rakam 67 milyon denmiş. Aynı tarihlerde İBB Başkanı diyor ki, 'Ben 618 milyon yardım ettim' diyor. 'Başka bir kaynak mı var?' diye soruyoruz" dedi.
İMAMOĞLU'NUN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR ŞİŞİRME
İmamoğlu'nun sosyal yardım adı altında açıkladığı rakamların şişirme olduğunu sayılarla ortaya koyan Göksü, süt yardımında 4 TL'lik maliyetin 6,9 TL olduğunu, İmamoğlu'nun seçimde kampanyasında vaad edilen 75 bin öğrenci yardımının 63 bin öğrenciye yapılmış gibi açıklandığını ancak gerçekte 49 bin öğrenciye yardım yapıldığını açıkladı.
CHP'NİN KANAL İSTANBUL YALANLARINI TEK TEK ORTAYA DÖKTÜ
Tevfik Göksu, Kanal İstanbul ile ilgili CHP'nin olumsuz algı oluşturmak için ürettiği propaganda malzemelerin yalan olduğunu proje ve hazırlanan raporlarla ortaya koydu. İstanbul'un içme suyunun azalacağı iddialarının doğru olmadığını belirten Göksu, 3 yeni baraj ile İstanbul'a ek su kaynağı sağlanacağını açıkladı. Göksu, kanaldan çıkacak hafriyat ile Karadeniz sahilinde ağaçlandırma alanı ve lojistik merkez yapılacağını kaydetti.
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