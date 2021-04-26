İstanbul metrolarında koronavirüs yolculuğu! İBB ölüm taşıyan metrolara çözüm bulamadı
İstanbul'da toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaş İBB'nin seferleri artırmamasından şikayetçi. Koronavirüs taşımacılığına dönen metrolar adeta ölüm saçıyor. Şikayetlerin karşılık bulmadığını belirten vatandaşlar İBB yetkililerinden ümidi kesti. Metroda A Haber'in mikrofon uzattığı genç kadın, "Ne söylesem boş" sözleriyle İstanbulluların çaresizliğini gözler önüne serdi.
İstanbul'da vatandaşların isyanlarına rağmen Büyükşehir Belediyesi toplu taşımadaki koronavirüs yolculuğuna çözüm bulamadı. Milyonlarca vatandaş her gün koronavirüs tehlikesiyle seyahat ediyor.
A HABER METRODA
A Haber milyonlarca İstanbullunun tepkilerini metrolarda görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yolculara mikrofon uzattı.
İBB'yi eleştiren bir vatandaş, "Her gün böyle, daha kalabalık olduğu da oluyor. Sırt sırta gittiğimiz de oluyor. 4-5 ay önce koronavirüse yakalandım. Kalabalığın payı yüksek. Belediyenin bunlarla ilgilenmesi gerekiyor." dedi.
BEYAZ MASAYA ŞİKAYET VAR AMA SONUÇ YOK
Metrolardaki kalabalıktan şikayetçi olan bir vatandaş, yapılan şikayetlerin de İBB ve kurumları tarafından dikkate alınmadığını söyledi.
Tepkili vatandaş, "Dilekçe verdik, Beyaz Masa'ya şikayet ediyoruz. Ama görünüş bu" şeklinde konuştu.
YETKİLİLERE GÜVEN KALMADI
"Virüs geliyorum diyor mu?" sorusuna "tabii ki diyor." cevabını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yapmamasına tepkili olan vatandaş, "Yetkililere hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne söylesem boş." ifadeleriyle güvensizliğini dile getirdi.
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