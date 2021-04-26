İstanbul metrolarında koronavirüs yolculuğu! İBB ölüm taşıyan metrolara çözüm bulamadı

İBB'yi eleştiren bir vatandaş, "Her gün böyle, daha kalabalık olduğu da oluyor. Sırt sırta gittiğimiz de oluyor. 4-5 ay önce koronavirüse yakalandım. Kalabalığın payı yüksek. Belediyenin bunlarla ilgilenmesi gerekiyor." dedi.