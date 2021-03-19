19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'ye kapatma davası! İddianamenin çatısını Kobani oluşturdu

HDP'ye kapatma davası! İddianamenin çatısını Kobani oluşturdu

Son dakika haberine göre; HDP’nin kapatılmasının istendiği iddianamenin çatısı, 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Kobani iddianamesiyle kuruldu. HDP’lilerle ilgili soruşturmalar ve parti binalarında bulunan PKK’ya ilişkin belgeler de iddianamede yer aldı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
HDP'ye kapatma davası! İddianamenin çatısını Kobani oluşturdu

Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek 'ne gönderdi. 609 sayfalık iddianamenin çatısını 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim 2014 olaylarıyla ilgili Kobani iddianamesi, HDP'li yöneticiler ve milletvekilleriyle ilgili soruşturma dosyaları ve parti binalarında ele geçirilen PKK'ya ilişkin materyaller oluşturdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili koordinesinde 'ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık Kobani iddianamesinde HDP'li isimler ve parti yönetimi hakkında şok bilgiler yer almıştı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Ocak'ta kabul edilen iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından 2 Mart'ta istenmişti. Soruşturma sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı , HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

HDP'nin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildiği iddianamede, HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. İddianamede yer alan 20 ek klasörde, soruşturma ve kovuşturma bilgileri, İmralı Günlükleri kitabının çıktısı, HDP'nin 'da görev almış üyelerine ilişkin yargı organlarına intikal eden soruşturma-kovuşturma dosyaları ve partiyle ilgili basına yansıyan haberlere yer verildi.

HDP'li milletvekili ile milletvekilliği düşürülen 'nun, sonrası attıkları mesajlar ve milletvekili 'in Gara'da bulunduğuna dair beyanlar da iddianameye delil niteliğinde girdi.

PARTİ DEĞİL PKK KONGRESİ
HDP'nin daha önce kapatılan partiler gibi tamamen PKK'nın güdümünde ve örgütün legal görünümlü bir yan kuruluşu olduğu belirtilen iddianamede, partinin kongreleri ile tüm gösteri ve toplantılarının, yasalara göre kurulmuş bir siyasi parti kongreleri gibi değil, terör örgütünün propagandasının yapıldığı, ölen teröristlere saygı duruşlarında bulunulduğu ve adeta "PKK kongreleri' şeklinde HDP kongresinin yapıldığı belirtildi. Bunun son örneğinin 23 Şubat'ta Ankara'da yapılan 4. Olağan Kongre'de yaşandığı vurgulandı.

"DEMİRTAŞ ÖCALAN'IN PROJESİ"
İddianameden başlıklar şöyle:
HDP, terör örgütü PKK'yı açıkça desteklemekten öteye geçip onun bir organı gibi faaliyette bulundu. HDP ile PKK arasında fark yok.
HDP, PKK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten, halka değil terör örgütüne hesap veren, siyasi görünümlü bir uzantısı.
HDP, PKK'nın partisidir. ve Selahattin Demirtaş terör örgütü elebaşı Öcalan'ın projesidir.


HDP, hiçbir milli meselede Türkiye ve milletinin yanında yer almamıştır. Devletin ve milletin karşısında kim varsa onların safında yer aldı.
HDP, siyasi partiden çok, örgüt tarafından yönlendirilen bir oluşumdur.
PKK'ya 'terör örgütü', elemanlarına 'terörist' demedi. Etkisiz hale getirilen teröristlere 'şehit' dedi.

HDP bağımsız bir politika üretememiş, 'Kandil'in' ve 'İmralı'nın' dayattığı politikaları hayata geçirmeyigörev addetmiş ve PKK'nın gölgesi altında siyasi çıkar elde etmeye çalışmıştır.
HDP kendi deyimleri ile sırtlarını PKK'ya dayamış. PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'ın 'PKK olmasa HDP yüzde 5 oy alamaz' sözü bunu doğrulamakta.

685 İSME 5 YIL SİYASİ YASAK
İddianamede, HDP'nin mevcut eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sezai Temelli, Ayla Akat Ata, Dirayet Dilan Taşdemir, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya gibi 685 HDP'li hakkında siyasi yasaklılık istendi.

İşte HDP İddianamesi'nin detayları İŞTE HDP İDDİANAMESİ'NİN DETAYLARI

Almanya'dan HDP'ye PKK çağrısı! ALMANYA'DAN HDP'YE PKK ÇAĞRISI!
Millet İttifakı'nda HDP krizi büyüyor! MİLLET İTTİFAKI'NDA HDP KRİZİ BÜYÜYOR!
Türkiye'den ABD'ye HDP tepkisi TÜRKİYE'DEN ABD'YE HDP TEPKİSİ
HDP MYK'sı acil toplanıyor HDP MYK'SI ACİL TOPLANIYOR
Batı ülkelerine İngilizce HDP mesajı "BATI ÜLKELERİNE İNGİLİZCE HDP MESAJI"
HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili Bozdağ’dan değerlendirme HDP İÇİN AÇILAN KAPATMA DAVASIYLA İLGİLİ BOZDAĞ'DAN DEĞERLENDİRME
Türkiye Afrin'e halkın rızası olmadan girdi "TÜRKİYE AFRİN'E HALKIN RIZASI OLMADAN GİRDİ"
'HDP kapatılsın' cephesi git gide büyüyor 'HDP KAPATILSIN' CEPHESİ GİT GİDE BÜYÜYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA