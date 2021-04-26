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Adalet Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine cevap geldi

Son dakika haberine göre... Adalet Bakanlığı, "'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır." açıklaması yaptı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Adalet Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine cevap geldi

Adalet Bakanlığı 'ın hakkındaki sözlerine cevap verdi.

Adalet Bakanlığı "Açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı da 'ın açıklamalarına yönelik olarak, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır." dedi.

ABD'DEN SKANDAL '1915 OLAYLARI' KARARI

Joe , 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkanı'nın kendini bilmez skandal açıklamalarına 'den çok sert tepki geldi.

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