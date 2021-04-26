Adalet Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine cevap geldi
Son dakika haberine göre... Adalet Bakanlığı, "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır." açıklaması yaptı.
Adalet Bakanlığı ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkındaki sözlerine cevap verdi.
Adalet Bakanlığı "Açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına yönelik olarak, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır." dedi.
ABD'DEN SKANDAL '1915 OLAYLARI' KARARI
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın kendini bilmez skandal açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki geldi.
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