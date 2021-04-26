Adalet Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine cevap geldi

ABD'DEN SKANDAL '1915 OLAYLARI' KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın kendini bilmez skandal açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki geldi.