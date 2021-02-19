HDP'li 9 milletvekiline Kobani fezlekesi

HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.

"YILLARDIR MECLİS'TE TİYATRO OYNANIYOR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

Yaşanan bu son dakika gelişmesini Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Pazarcı, sürecin çok doğal olduğunu ve olması gibi ilerlediğini ifade etti.

"Yıllardır Meclis'te tiyatro oynanıyor." diyen Pazarcı, "Başka fezlekeler de önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası konusunda harekete geçecektir." ifadelerini kullandı.