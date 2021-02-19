HDP'li 9 milletvekiline Kobani fezlekesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. A Haber Muhabiri Murat Sekban, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin HDP'li 9 vekil hakkında fezlekenin hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini belirtti. Öte yandan yaşanan bu son dakika gelişmesini A Haber canlı yayınında değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, önümüzdeki günlerde başka HDP'li vekillerin hakkında da fezlekelerin olabileceğini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması için harekete geçeceğini iddia etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.
Kobani olayları soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderildi.
İŞTE O MİLLETVEKİLLERİ:
1.Fatma Kurtulan
2.Garo Paylan
3.Hüda Kaya
4.Meral Danış Beştaş
5.Hakkı Saruhan Oluç
6.Serpil Kemalbay Pekgözegü
7.Sezai Temelli
8.Pero Dundar
9.Pervin Buldan
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.
HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI
HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.
"YILLARDIR MECLİS'TE TİYATRO OYNANIYOR"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.
Yaşanan bu son dakika gelişmesini Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Pazarcı, sürecin çok doğal olduğunu ve olması gibi ilerlediğini ifade etti.
"Yıllardır Meclis'te tiyatro oynanıyor." diyen Pazarcı, "Başka fezlekeler de önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası konusunda harekete geçecektir." ifadelerini kullandı.