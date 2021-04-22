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Savcı peşini bırakmıyor! HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in beraat kararına itiraz

Başsavcısı Özgür Kamışlık, eski milletvekili için verilen beraat kararına itiraz etti. Savcı, Çelik için verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Savcı peşini bırakmıyor! HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in beraat kararına itiraz

HDP eski Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K isimli kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına itiraz etti.

KARAR USULE AYKIRI
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Kamışlık'ın imzasını taşıyan itiraz dilekçesinde, "Sanığın milletvekili olması ve mevcut statüsü, suçun işleniş biçimi, suç konusu önemi, suçun işlendiği yer ve zaman, olayın oluşuna ve sanığın kastının yoğunluğuna göre sanık hakkında mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken beraat şeklinde karar verilmişse de ilgili karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz" denildi. Yeni Şafak'ın haberine göre dilekçede, gerekçeli kararın mahkemeye tebliğ edilmesinin ardından, istinaf gerekçelerinin mahkemeye sunulacağı belirtildi.

HDP'NİN TECAVÜZCÜ VEKİLİ
Çelik, mağdur D.K ile yerel seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirdiği bir ev ziyareti sırasında tanıştı. D.K'yı parti çalışmalarına davet eden Tuma Çelik, bu teklifi, "siyasetten anlamıyorum, ailevi sorunlarım var" diyerek reddeden mağdur kadını 1 hafta sonra arayarak görüşmek istedi. Olayın yaşandığı yerde mağdur D.K'ya ait kan örnekleri bulundu. D.K hayatını alt üst eden bu olaydan sonra eşinden ayrılarak, çocuklarını da göremez hale geldi.

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