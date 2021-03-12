Son dakika: Eski HDP’li tecavüzcü vekil Tuma Çelik davada mağdur kadını suçladı

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI



Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında, Tuma Çelik'in Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve doku örnekleri alınarak mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hakkında 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.

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