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Son dakika: Eski HDP’li tecavüzcü vekil Tuma Çelik davada mağdur kadını suçladı

Tecavüzle yargılanan eski Milletvekili ’in yargılanmasına devam edildi. Tuma Çelik’in duruşmada D.K’yı suçlayıcı ifadeler kullandı.  Mağdur kadın o ifadeleri duyunca sinir krizi geçirerek salondan çıktı. Tecavüzcü Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hakkında 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: Eski HDP’li tecavüzcü vekil Tuma Çelik davada mağdur kadını suçladı

Tecavüzle yargılanan eski Milletvekili 'in yargılanmasına devam edildi. Çelik'in duruşmada D.K'yı suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine müşteki sinir krizi geçirerek salondan çıktı.

Mardin 'ta çalışmaları sırasında, derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla . Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Tuma Çelik'in yargılanmasına devam edildi.



Çelik duruşma sırasında üzerine atılı suçlamaları reddederek D.K'yı suçlayıcı ifadeler kullandı. D.K, Tuma Çelik'in ifadeleri üzerine sinir krizi geçirerek salonu terk etti.
D.K.'nın avukatları Çelik'in tutuklu yargılanması talebinde bulunması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Çelik hakkında tarafından fezleke düzenlenmiş ve 'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında, Tuma Çelik'in Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve doku örnekleri alınarak mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, Çelik hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hakkında 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açılmıştı.

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