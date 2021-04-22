Bakan Varank'tan yerli aşı çıkarması! Dünyaya şifa olacak

AŞI BİLİNCİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'a karşı mücadelede aşının öneminin altını çizerek "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Mücadeleyi, aşıyla başarılı bir şekilde götürebiliriz. Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım. Bu konuda bizim için gurur verici bir noktaya gelindiğini görüyoruz." dedi.