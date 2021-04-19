Eski HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik'in beraat etmesi şok etkisi yarattı: Tecavüz var, delil yok

Kadının beyanı esastır sözünü destekleyen onca delile rağmen; gelinen noktada eski HDP'li Tuma Çelik beraat etti! Konuyu başından bu yana sadece bir hukukçu değil, kadın duyarlılığı ile de sahiplenen Avukat Adile Çelik ile konuştum. İstinaf'a başvurmaya hazırlanıyorlar ve hiçbir şey bitmiş değil diyor Adile hanım ve ekliyor: "Mahkeme, sanık suç işlemedi demiyor, delil yetersiz diyor. Bize göre ve Yargıtay kararlarına göre gayet tutarlı deliller var. İstinaftan bozulacağına inanıyoruz. Buradan da dönerse Yargıtay'da temyize gideceğiz. Son raddeye kadar hukuki mücadelede kadının yanında olacağız. Sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı. En çok buna üzülüyoruz. Zira ceza alsa bile yurt dışına gidip dönmeyeceğini biliyoruz! Nereden biliyoruz? Olay gecesi ve sabahı mağdure kadına bunu söylediği için!"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN