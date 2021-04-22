Son dakika | İşte CHP'li Faik Öztrak'ın kirli geçmişi! Bir gecede ülkeyi böyle fakirleştirdi

MERKEZ BANKASI'NIN KASASINI BOŞALTTILAR

Dalgalı kura resmi geçişin hemen öncesinde Merkez Bankası kasasından 21 bankaya düşük fiyattan 5,4 milyar dolarlık döviz satıldı. Bu bankalardan 9'u, siyasilere olan eş-dost yakınlığı sayesinde 4,1 milyar dolar alarak krizde olağanüstü kar etti. Türkiye'de yerleşik holding ve bankalarında büyük miktarda döviz aldığı kriz gecesinde; 5,4 milyar dolarlık dövizden en yüksek tutarı iki yabancı banka olan Citibank ve Deutsche Bank satın aldı.

KEMAL DERVİŞ EL VERİNCE FAİK ÖZTRAK MÜSTEŞAR OLDU

Yeni Şafak'ın haberine göre; TL'nin değerini bir gecede yarı yarıya düşüren finansal krizin ardından 13 Mart 2001'de Dünya Bankası'nda çalışan Kemal Derviş, "krizin üstesinden gelmesi için" Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı yapıldı. Bu adım, Türkiye'nin ekonomisine yurt dışından kayyum atanması olarak yorumlandı. Derviş, Türkiye'de bakan olarak göreve geldikten üç gün sonra yani 16 Mart 2001 tarihinde Faik Öztrak'ı Hazine Müsteşarı yaptı.