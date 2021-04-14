HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında skandal karar! Mağdur kadının avukatı: Karar hukuka aykırıdır
HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Cinsel istismara uğradığını iddia eden kadının avukatı, mahkemenin Çelik için verdiği beraat kararına isyan ederek, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini belirtti.
Eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in cinsel istismarına uğradığını iddia eden kadının avukatı, mahkemenin Çelik için verdiği beraat kararına isyan ederek, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini belirtti.
Yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Tuma Çelik ile ilgili davada mahkemenin verdiği beraat kararına, istismara uğrayan kadının avukatı tepki gösterdi.
Avukat Adile Gürbüz soysal medya hesabından "3 çocuklu evli mağdurun, tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik 'e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA'yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme " delil yetersizliğinden beraat" verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz" paylaşımında bulundu.
3çocuklu evli mağdurun, tecavüzden sonra 11ay #tumaçelik 'e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA'yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme "delil yetersizliğinden beraat" verdi.— Av. Adile GÜRBÜZ (@adilegurbuz) April 14, 2021
Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz
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