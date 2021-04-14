HDP'nin tecavüzcü milletvekili Tuma Çelik beraat etti! "Yargı yanlış karar verdi! Karar hukuka aykırı"

"TECAVÜZÜN DELİLİ OLUR MU? BU DAVADA DELİLLER VAR"

"Ben mağdurun avukatlığını kabul ederken mağdurun siyasi görüşünü önemsemedim. Sanığın siyasi görüşünü önemsemedim. Kadın hakları dernekleri, ne olur siz de önemsemeyin! Tecavüzün delili olur mu? Bu davada deliller var. Ama yargı yanlış karar verdi. Adalet için susmayın lütfen."

"Hak savunusunda ilkelerinden taviz vermeyen KADEM'e teşekkür ediyoruz."