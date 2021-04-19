AK Partili vekillerden CHP’li İlhan Kesici’nin açıklamalarına yorum! "CHP'nin 128 milyar dolarlık yalan balonu patladı"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son yıllarda kendi mensuplarının ifadesiyle yalanın kurgu merkezi olarak çalıştığına dikkat çeken Salih Cora, "İlhan Kesici, Merkez Bankası'nın kayıtlarının açık olduğunu söyledi. Okuma yazma bilen internete girer, bilançoları inceler. Neyin nereye verildiği açık bir şekilde bellidir. Burada kaybolma gibi bir durum söz konusu değildir. Yalan üretirken, algı operasyonu yaparken, kendi bu konuyla ilgili milletvekillerini de tembihlemesi gerekiyor. Eğer tembihlemezse böyle ifşa olurlar." dedi.