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Haberler Galeri İşte CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal geçmişi! Tek görevi Kemal Derviş'in çantasını taşımak değilmiş

İşte CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal geçmişi! Tek görevi Kemal Derviş'in çantasını taşımak değilmiş

Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu ve ekibinin yürüttüğü '128 milyar dolar' yalanı, FETÖ'cüler tarafından da köpürtülerek her gün Türkiye'nin gündemini meşgul etmekte. CHP'li İlhan Kesici'nin Halk TV'de '128 milyar dolar kaybolmadı' açıklamasının ardından bir kez daha, Kılıçdaroğlu ve ekibinin yürüttüğü kara propaganda operasyonu boşa çıkmış oldu. CHP bu yalanı her gün ekranda dillendirmesi için geçmişi oldukça başarısız olan ekonmist Faik Öztrak'ı görevlendirdi. Öztrak'ın ekonomi alanındaki beceri ve kapasitesinin oldukça düşük olduğu gerçeğine rağmen ekranlarda ekonomi eleştirisi yapan CHP'li Faik Öztrak, sosyal medyada da oldukça alay konusu olmayı başarıyor. İşte CHP'nin 128 milyar yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın karanlık ilişkileri ve başarısız ekonomi geçmişi...

Sabah
Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:44
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İşte CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal geçmişi! Tek görevi Kemal Derviş'in çantasını taşımak değilmiş

CHP ve FETÖ'nün yeni yalanı olan 123 milyar dolar nerede söyleminin baş mimarı Faik Öztrak'ın Türkiye'ye ağır bedeller ödeten isimlerin başında olduğu ortaya çıktı. 2001 krizi ve o dönemde her şeyi daha da kötü hale getiren IMF mahkumiyetinin de mimarlarından olan Öztrak'ın özgeçmişi bugünün penceresinden bakıldığında "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal geçmişi! Tek görevi Kemal Derviş'in çantasını taşımak değilmiş

SAINT JOSEPH MEZUNU FAİK ÖZTRAK

Saint Joseph mezunu olan ve İngiltere'de master yapan CHP ile FETÖ'nün yeni yalanı olan 123 milyar dolar nerede söyleminin sözcüsü Faik Öztrak'ın karanlık ilişkileri, Türkiye'ye bedel ödeyen başarısız geçmişi şoke etti.

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İşte CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal geçmişi! Tek görevi Kemal Derviş'in çantasını taşımak değilmiş

VATANDAŞIN SOLUĞUNU KESEN DÖNEMİN MİMARLARINDAN

Türkiye'nin akılalmaz bir hızla soyulduğu ve fakirleştirildiği 2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'den borç para almaya çalıştı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi.

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İşte CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal geçmişi! Tek görevi Kemal Derviş'in çantasını taşımak değilmiş

BANKALARI BATIRDILAR, VATANDAŞ DA BERABERİNDE BATTI

CHP'nin başarısız ekonomisti Faik Öztrak'ın 2.5 yıllık görev süresince bankalar üzerinde de büyük bir baskı oluştu. Öztrak'ın görev yaptığı zamanda 20 bankaya el konuldu ve bu bankalar teker teker battı.

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İşte CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal geçmişi! Tek görevi Kemal Derviş'in çantasını taşımak değilmiş

HAZİNEYİ ADETA ÇALKALADILAR

Krizde birkaç günde yaklaşık 1 katrilyonluk faiz faturası çıkarılan ülkede 2001'de Hazine 3.9 milyar lira ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ödemesini yaptı. Bu gelişme sonrasında Hazine'den parayı alanlar soluğu dövizin kapısında aldı.