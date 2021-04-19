İşte CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal geçmişi! Tek görevi Kemal Derviş'in çantasını taşımak değilmiş

Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu ve ekibinin yürüttüğü '128 milyar dolar' yalanı, FETÖ'cüler tarafından da köpürtülerek her gün Türkiye'nin gündemini meşgul etmekte. CHP'li İlhan Kesici'nin Halk TV'de '128 milyar dolar kaybolmadı' açıklamasının ardından bir kez daha, Kılıçdaroğlu ve ekibinin yürüttüğü kara propaganda operasyonu boşa çıkmış oldu. CHP bu yalanı her gün ekranda dillendirmesi için geçmişi oldukça başarısız olan ekonmist Faik Öztrak'ı görevlendirdi. Öztrak'ın ekonomi alanındaki beceri ve kapasitesinin oldukça düşük olduğu gerçeğine rağmen ekranlarda ekonomi eleştirisi yapan CHP'li Faik Öztrak, sosyal medyada da oldukça alay konusu olmayı başarıyor. İşte CHP'nin 128 milyar yalanının sözcüsü Faik Öztrak'ın karanlık ilişkileri ve başarısız ekonomi geçmişi...

Sabah Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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