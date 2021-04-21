21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Altay'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten

Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Altay'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü , CHP Grup Başkanvekili 'ın Başkan 'ı merhum Başbakan 'in akıbeti üzerinden tehdit etmeye kalkmasına tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Altay'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki; 'Buyrun gelin, biz burdayız.' Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız."

Umarım Erdoğanın sonu Menderese benzemez "UMARIM ERDOĞAN'IN SONU MENDERES'E BENZEMEZ"
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA