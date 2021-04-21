Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Altay'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbeti üzerinden tehdit etmeye kalkmasına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki; 'Buyrun gelin, biz burdayız.' Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız."