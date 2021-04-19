"128 milyar dolar" rakamının gerçeği ne? Bu rakam nereden çıktı? Yasin Aktay A Haber canlı yayınında anlattı

"128 MİLYAR DOLAR BİR YERE UÇUP GİTMEZ"

Kimse 'İktidarın medyası var' demesin. Herkesin medyası var. Kimse böyle dramlara sığınmasın. Özellikle yalan üzerinden kurulan, sosyal medyayı kullanmayı bir ibadet gibi benimseyen, ne kadar çok tweet atarsam o kadar büyük sevaba gireceğini telkinleyen bir mekanizma var. Netice itibariyle bu saman alevi geçtikten sonra işin gerçeği ortaya çıkıyor. 128 milyar dolar bir yere uçup gitmez. Çalsanız bile bir yere saklayamazsınız. 128 milyar hesabı verilmeyen bir para değil, hesabı ortada. Ama ikna edici bütün delillere rağmen, inkar etmeye niyetiniz varsa sizi hiçbir argüman ikna edemez.