Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "128 milyar dolar nerede?" yalanına ortak olmaya çalışırken komik duruma düştü

İLHAN KESİCİ DE, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YALANLADI

CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorusuna Halk TV canlı yayınında cevap vermişti.

İlhan Kesici; "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz. (Merkez Bankası rezervleri) Hayır kaybolmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna.. Okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını. Dolar alım-satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan alınmış-satılmış? Görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var. Mutlaka var" demiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu çökermişti.