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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İstanbul dahil 4 ilde korkutan Kovid-19 vaka artışı

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka artışları yoğun bakımların doluluk oranını da artırdı. 5 ildeki son durumu sağlık müdürleri ve valilerle birlikte değerlendiren Sağlık Bakanı , Twitter’dan açıklama yaptı. Bakan Koca, "’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. ’de %67,1. ’da %73,5. ’nde %69. ’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İstanbul dahil 4 ilde korkutan Kovid-19 vaka artışı

Sağlık Bakanı , vakaların en yüksek olduğu illerin yoğun bakım doluluk oranın açıkladı.

Koca, "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

YOĞUN BAKIM ALARM VERİYOR

Bakan Koca, "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." dedi.

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