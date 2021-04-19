Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İstanbul dahil 4 ilde korkutan Kovid-19 vaka artışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların en yüksek olduğu illerin yoğun bakım doluluk oranın açıkladı.

Koca, "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.