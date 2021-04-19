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DSÖ'den Covid-19 aşı sertifikası açıklaması: Uluslararası seyahatin...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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DSÖ'den Covid-19 aşı sertifikası açıklaması: Uluslararası seyahatin...

'nde bağımsız uzmanlar, uluslararası seyahati kolaylaştırmayı hedefleyen aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu duyurdu.

Bağımsız uzmanlar, 'a karşı aşılamanın, insanların virüsü bulaştırma kabiliyetini ve küresel aşı dağıtımındaki kalıcı eşitsizliği azaltıp azaltmadığına dair sınırlı kanıt olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, devletlerin aşı kanıtı talep etmesinin eşitsizlikleri derinleştirdiğini kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Aşı sertifikası, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin iyileştiğini ve antikor seviyesine dair belgeyi ve veya hızlı antijen test sonucunu içerecek.


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