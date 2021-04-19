20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Boyko Borisov ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Boyko Borisov ile görüştü

, Başbakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Patisi’ni seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
ABONE OL

Başkan Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'nin birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.

Erdoğan, Borisov ile görüştü ERDOĞAN, BORİSOV İLE GÖRÜŞTÜ

Bulgaristan'ın Boyko Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Başkan Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Hasankeyf’te gurur günü! Başkan Erdoğan açılışını yaptı HASANKEYF'TE GURUR GÜNÜ! BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTI
AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPye sert sözler! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN CHP'YE SERT SÖZLER!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA