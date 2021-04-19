Son dakika: Yeni koronavirüs kararları açıklandı! Cenaze namazları yasaklandı! Park ve bahçeler kapatıldı! Valilik duyurdu...

7- Salgınla mücadelede en etkin yöntemin temizlik, maske ve mesafe kuralları olduğu göz önüne alınarak, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve ev ziyaretlerinin yapılmaması hususlarında anonsların cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetleri/ belediye araçlarından gün içerisinde sürekli yapılmasına.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."