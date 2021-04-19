Son dakika: Yeni koronavirüs kararları açıklandı! Cenaze namazları yasaklandı! Park ve bahçeler kapatıldı! Valilik duyurdu...
Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı Erzincan'da yeni tedbir kararları Valilik tarafından yapılan açıklamada duyuruldu. Bu kapsamda Ramazan ayı sonuna kadar tüm cenaze namazları yasaklandı.Ayrıca il genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları da kapatıldı.
Korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Erzincan'da bir dizi yeni kararlar alındı. Kararlar arasında Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanması da yer aldı.
VALİLİK YENİ KARARI AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Erzincan'da vaka sayısı 100 bin kişide 593,35 oldu. Çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden Erzincan'da vaka sayılarının 100 bin kişide 593,35 olması üzerine bugün yeni alınan kararlar Erzincan Valiliğinin sosyal medya üzerinden yayımlandı.
Kararlar şöyle sıralandı:
"1- 14 Nisan 2021 tarihli ve 04-04 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, muafiyetlerin kötüye kullanımı engelleyecek şekilde idari/adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1 kişinin içeriye kabul edilmesine.
2- Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14:00'dan iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca belirlenen saatlerde içeriye müşteri kabul edilmemesine.
3- Ramazan Bayramı sonuna kadar Cami Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanmasına, cenaze namazlarının diğer camilerimizde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesine, İl Müftülüğünce bu hususlarda tüm tedbirlerin alınmasına.
4- İlimiz genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları vb. tüm yerlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar kapatılmasına ve uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilerek kullanımın engellemesine.
5- Erzincan Belediye Başkanlığınca işlek cadde, sokaklar, camiler vb. kalabalık yerlerde gerekli planlama yapılarak dezenfeksiyon çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmesine.
6- Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik yeni kursların açılmamasına, devam eden kurslardan bu hafta içerisinde (19-23 Nisan 2021 )tarihleri arasında bitmekte olan kursların tamamlanmasına, bitirilemeyecek durumda olan kurslara ise yeni bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınıncaya kadar ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde mezunlara yönelik devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam etmesine.
7- Salgınla mücadelede en etkin yöntemin temizlik, maske ve mesafe kuralları olduğu göz önüne alınarak, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve ev ziyaretlerinin yapılmaması hususlarında anonsların cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetleri/ belediye araçlarından gün içerisinde sürekli yapılmasına.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
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