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Son dakika: İllere göre 10-16 Nisan 2021 Kovid-19 vaka sayıları | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Peki diğer illerde son durum ne? İşte 10-16 Nisan 2021 tarihleri arasında kayda geçen koronavirüs (Covid-19) haritası...

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Son dakika: İllere göre 10-16 Nisan 2021 Kovid-19 vaka sayıları | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı , 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." dedi.

Tabloya göre; illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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