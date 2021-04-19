Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu?)
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Peki, son tabloya göre Türkiye'de 19 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre Türkiye'de 19 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte detaylar...
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
CAN KAYBINDA KORKUTAN ZİRVE!
Tabloya göre son 24 saatte 341 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 36 bin 267'a yükseldi.
Toplamda 44 milyon 87 bin 628 test yapıldı. Bugün yapılan 318 bin 869 testten, 55 bin 149 yeni vaka sayısı, 2 bin 862 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirlendi.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 323 bin 596 olduğu, bugün iyileşen 48 bin 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 736 bin 537'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 319 olduğu açıklandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
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17 NİSAN
16 NİSAN
15 NİSAN
14 NİSAN
13 NİSAN
12 NİSAN
11 NİSAN
10 NİSAN
9 NİSAN
8 NİSAN
7 NİSAN
6 NİSAN
5 NİSAN
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