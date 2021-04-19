Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu?)

Toplam vaka sayısının 4 milyon 323 bin 596 olduğu, bugün iyileşen 48 bin 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 736 bin 537'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 319 olduğu açıklandı.