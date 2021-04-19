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Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu?)

haberi... covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Kovid-19 ve tablosunu duyurdu. Peki, son tabloya göre Türkiye'de 19 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu?

SON DAKİKA HABERİ | 'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında 'nin güncel kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre Türkiye'de 19 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi etti, sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte detaylar...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

CAN KAYBINDA KORKUTAN ZİRVE!

Tabloya göre son 24 saatte 341 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 36 bin 267'a yükseldi.

Toplamda 44 milyon 87 bin 628 test yapıldı. Bugün yapılan 318 bin 869 testten, 55 bin 149 yeni vaka sayısı, 2 bin 862 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirlendi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 323 bin 596 olduğu, bugün iyileşen 48 bin 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 736 bin 537'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 319 olduğu açıklandı.

Can kaybında korkutan zirve! CAN KAYBINDA KORKUTAN ZİRVE!

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

5 NİSAN

4 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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