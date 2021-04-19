Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1001 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük köprülerinden biri olan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışındaydı. Bu önemli törenden sonra Bakan Karaismailoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GEMİ TRAFİĞİ ARTACAK

Dünyanın her yerinde çok büyük liman yatırımları yapılıyor. Çünkü dünya ticaretinin önemli bir bölümü denizlerden sağlanıyor. Dünyada üretim artıyor. Buna paralel olarak deniz taşımacılığı da artıyor. Bugün boğazdan geçen gemi sayısı yılda 43 bin. Ama bu sayının 80 binlere dayanacağı tahmin ediliyor. Buna şehir içi trafik dahil değil. 16 saate ulaşan bekleme süreleri olabiliyor. Bazen bu süre daha da artıyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NI KADERİNE TERK EDEMEYİZ

Gemi boyutları ve gemi hacimleri çok büyüdü. Tehlikeli madde taşıma oranı arttı. Bunlar bize İstanbul boğazı için tehlikenin arttığını gösteriyor. İstanbul Boğazı bir dünya mirası. Boğazı kaderine terkedemeyiz. Alternatif bir su yolu gerekiyor. Kanal İstanbul sadece İstanbul'un değil dünyanın ihtiyacı olan çevreci bir proje. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye'nin böyle mega projeler yapması gerekir.