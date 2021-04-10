Tunç Soyer’den yalan haber üzerinden algı operasyonu! Valilik gerçeği açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, BirGün Gazetesi’nin yalan haber üzerinden algı operasyonuna girişti. İzmir Valiliği, Tunç Soyer’in paylaştığı haberin doğru olmadığını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Gerçeklerin, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Yalana yalan diyecek misiniz Tunç Soyer? Söylediklerinizi geri alıp özür dileyecek misiniz Tunç Soyer?" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; BirGün Gazetesi'nin depremzedenin elektriğinin kesildiğine yönelik yalan haberi üzerinden algı operasyonuna girişti. İzmir Valiliği; Tunç Soyer'in paylaştığı haberin doğru olmadığını açıkladı.
SOYER YALAN HABERİ PAYLAŞTI, ALGI OPERASYONU YAPTI
Tunç Soyer; depremzede Müşerref Yardaş'ın faturasını ödemediği gerekçesiyle elektriğinin kesildiğine yönelik yalan haberi paylaştı ve "Annemizin karanlığa mahkum edilmesine asla müsaade etmeyiz. Konuyla bizzat ilgileneceğim" iddiasında bulundu.
VALİLİK: "BU HABER DOĞRU DEĞİLDİR. MÜŞERREF TEYZENIN ELEKTRİĞİ KESİLMEMİŞTİR"
İzmir Valiliği; Tunç Soyer'in paylaştığı haberin yalan olduğunu açıkladı ve "Bu haber doğru değildir. Müşerref teyzenin elektriği kesilmemiştir. İzmir depremi sonrası konteynerlere yerleşen 271 ailenin elektrik-su ısınma iaşe-ibate tüm ihtiyaçları karşılandığı gibi Müşerref Yardaş'ın da tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İzmir Valiliği'nin açıklamasında; "Karaburun Kaymakamımız Serap Özmen Çetin Müşerref Yardaş teyzemizi ziyaret etti. Teyzemizin tüm ihtiyaçları şimdiye kadar olduğu gibi devletimiz tarafından karşılanmaya devam edilecek" denildi.
HIZAL: "YALANA YALAN DİYECEK MİSİNİZ TUNÇ SOYER?"
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal da, Tunç Soyer'i eleştirdi ve "Gerçeklerin, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Yalana yalan diyecek misiniz Tunç Soyer? Söylediklerinizi geri alıp özür dileyecek misiniz Tunç Soyer?" diye sordu.
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