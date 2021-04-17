Sağlıkçıların toplam vaka sayısı içindeki oranı aşıdan sonra 4 kat azaldı

İlhan, "Bu vatandaşlarımızı ivedilikle aşı olmaya davet etmek gerekiyor.

Biliyoruz ki aşı olanlar içinde hastalığı ağır geçirenler çok daha az. Halihazırda hastanede yoğun bakımda olanlar içinden de aşılı olmayanların fazla olduğunu söylemek mümkün. Tüm yaş gruplarında aşının etkisine baktığımızda sağlık çalışanlarında hem hasta sayılarının hem de yoğun bakıma yatış sayılarının ne denli düştüğünü görüyoruz. Sağlık çalışanları her yaş grubundalar, 20 yaşında olanlar da var 80 yaşında olanlar da var. Bunların tamamına yakınında aşının etkili olduğunu görmek çok sevindirici ve olumlu bir gelişme. Aynı şey tabi 65 yaş üzeri yaşlılarımız ve diğer vatandaşlarımızda da geçerli, tüm vatandaşlarımız hiç beklemeden aşılarını hemen olmalılar sıraları geldiği takdirde" diye konuştu.