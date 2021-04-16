Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan KKTC'de kritik temaslar! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabul etti

KKTC'Lİ MEVKİDAŞI ERTUĞRULOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüm arayışında 53 sene müzakere edildiğini anımsatarak bu süre zarfında Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve destekçisi Yunanistan'ın tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Dışişleri Bakanlığında heyetler arası görüşme kapsamında bir araya geldikleri sırada değerlendirmelerde bulundu.

Ay sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantı öncesi Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında heyetlerle bu konuyu tüm detaylarıyla ele alacaklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, müzakere öncesi Türkiye ve KKTC'nin ortak tutumunu belirleyeceklerine işaret ederek Cenevre'ye gitmeden önce son toplantının Ankara'da yapılacağını, daha sonra Ankara'dan Cenevre'ye birlikte gitmeyi planladıklarını ifade etti.

Daha önce federasyon için bir müzakereye oturmayacaklarını söylediklerini anımsatan Çavuşoğlu, bu sözün arkasında olduklarının altını çizdi.