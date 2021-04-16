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Son dakika | MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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