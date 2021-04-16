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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘’in mübarek Ramazan ayında ’ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. olarak İsrail zulmüne karşı halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyid ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz.’ dedi.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

İsrail'in mübarek Ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyid ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz.

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