Son dakika: Türkiye'den Mısır'a heyet gidiyor! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'ya gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile 5 yıldır var olan mekanizmaları işletemedik. Siyasi istişareleri gerçekleştiremedik. Bunları Yunanistan'ın olumsuz yaklaşımı sebebiyle gerçekleştiremedik. İstikşafi görüşmelere ara verilmişti. Daha sonra Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan politika sonrası ilişkiler gerildi. Devreye AB ve farklı ülkeler girdi. Biz Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız" dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan ile görüşmelerimiz son dönemde yeniden başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye geliyor. Dün gelecekti ancak NATO görüşmeleri vardı. Bugün için çağırdım ve kabul etti. Bugün Ankara'da kendisini ağırlayacağız. Kendisi ile samimi bir ortamda görüşmeyi planlıyoruz. Yunanistan ile aramızdaki diyalog ve üst düzey ziyaretler çok önemli ve memnuniyet verici. Bizim Yunanistan ile görüşmek için Ab ya da diğer ülkelere ihtiyacımız yok. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular var. Bunları açık açık konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.