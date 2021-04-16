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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ı manşetten verdiler! Yunan medyasında skandal ifadeler

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlediği basın toplantısında, 'tarihi' anlar yaşandı. Dostane bir havada başlayan basın toplantısı Dendias'ın hadiz suçlamalarının ardından yön değiştirdi. Bakan Çavuşoğlu bir kez daha söz aldı ve Yunan Bakan'a sert tepki gösterdi. Yükselen tansiyon Yunan medyasında manşetten verilirken, skandal ifadeler kullanıldı.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 09:39
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ı manşetten verdiler! Yunan medyasında skandal ifadeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankarayı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündeme bomba gibi düştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ı manşetten verdiler! Yunan medyasında skandal ifadeler

KAVGA ÇIKARDI
Dostane bir havada başlayan ve iki bakanın da birbirlerine isimleriyle ve "dostum" diyerek hitap ettiği basın toplantısı, Çavuşoğlu'nun "pozitif gündemle ilerlemeliyiz" diyerek söz hakkını Dendias'a vermesinden sonra yön değiştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ı manşetten verdiler! Yunan medyasında skandal ifadeler

Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Çavuşoğlu bir kez daha söz aldı ve Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ı manşetten verdiler! Yunan medyasında skandal ifadeler

SERT TEPKİ
Dendias'ın "Yunanistan'ın Akdeniz'deki görüşleri malum. Siz bunları ilk defa duymuyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bir şey olmuyormuş gibi davranamam. Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranıyor" ithamlarının ardından Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ı manşetten verdiler! Yunan medyasında skandal ifadeler

"Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuları kendi aramızda konuşma konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumundayım."