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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ı manşetten verdiler! Yunan medyasında skandal ifadeler
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlediği basın toplantısında, 'tarihi' anlar yaşandı. Dostane bir havada başlayan basın toplantısı Dendias'ın hadiz suçlamalarının ardından yön değiştirdi. Bakan Çavuşoğlu bir kez daha söz aldı ve Yunan Bakan'a sert tepki gösterdi. Yükselen tansiyon Yunan medyasında manşetten verilirken, skandal ifadeler kullanıldı.
Giriş Tarihi: 16.04.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 09:39
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