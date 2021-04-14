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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "Afganistan’daki son durumu ele aldık"

Son dakika haberi...Bakan Çavuşoğlu: " toplantısı öncesinde Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkeleri olarak toplandık. ’daki son durumu ele aldık." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Afganistan’daki son durumu ele aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantı, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlendi. Çavuşoğlu toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Konseyi Toplantısı'na katıldık. Afganistan için uzun vadeli strateji gerekiyor. 24 Nisan'da İstanbul'da Katar ve BM ile Afgan barış süreci konusunda üst düzey bir konferans düzenleyeceğiz. Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteği devam edecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu toplantı öncesinde ise, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile aile fotoğrafı çekimine katılmıştı.

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