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Sedat Peker suç örgütü operasyonu! Hepsi ele geçirildi böyle sergilendi

Son dakika haberine göre; polisi tarafından geçtiğimiz günlerde ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatlar ile kılıçların sergisi yapıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Sedat Peker suç örgütü operasyonu! Hepsi ele geçirildi böyle sergilendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan'da firari olarak aranan 'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 52'si yakalanmıştı.

Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 121 adrese yapılan baskınlarda ele geçirilen silah ve mühimmatların sergisi yapıldı.

ekiplerince 9 Nisan'da İstanbul, , , , , ve illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile birlikte çok sayıda çek-senen sergisi yapıldı.

EK SÜRE VERİLDİ

tarafından, Sedat Peker'in da aralarında olduğu 63 kişi hakkında 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 54 şüpheli için 4 gün ek süre verilmişti.

Savcılık ek gözaltı süresinin gerekçesinde; soruşturmanın kapsamı, gözaltındaki şüpheli sayısının fazla olması, çok sayıda dijital materyalin incelenmesi olarak belirtilmişti.

Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak.

PEKER ARANIYOR
Peker ve diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Peker'in yaklaşık 1,5 yıl önce 'a gittiği, son olarak 'da olduğu belirlendi.

Sedat Peker'in yakalanması için takip yapıldığı öğrenildi. Peker'le bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla, tek tek belirledi.

Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul ve 4 ilde adresleri belirlendi. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

9 Nisan Cuma günü sabah 06.00'da İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarının 2018-2019 yılları arasında başta Nitelikli yağma, Kasten yaralama, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tehdit, Rüşvet gibi suçlar olmak üzere 24 farklı eyleme karıştığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti.

ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN ETMİŞ

Sedat Peker ve adamlarına yönelik yapılan operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan Ferhan A. isimli kişinin, Sedat Peker'i iş insanı olarak gösterip, örgüte eleman temin ettiği tespit edildi. Ferhan A.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sıralarında Sedat Peker ve adamlarına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dikkat çekti. Ferhan A. isimli kişinin Sedat Peker'in sosyal medyasını yöneten kişi olduğu tespit edildi.

Ferhan A.'nın Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve Robin Hood olarak olarak göstermeye çalıştığı belirlendi. Ferhan A.'nın ayrıca sosyal medyada robot hesaplar kullanıp, örgüte sempati duyan kişilere yönelik çalışarak, eleman temin ettiği tespit edildi. Ferhan A.'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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