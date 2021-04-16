Sedat Peker suç örgütü operasyonu! Hepsi ele geçirildi böyle sergilendi
Son dakika haberine göre; İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatlar ile kılıçların sergisi yapıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan'da firari olarak aranan Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 52'si yakalanmıştı.
Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 121 adrese yapılan baskınlarda ele geçirilen silah ve mühimmatların sergisi yapıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile birlikte çok sayıda çek-senen sergisi yapıldı.
EK SÜRE VERİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sedat Peker'in da aralarında olduğu 63 kişi hakkında 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 54 şüpheli için 4 gün ek süre verilmişti.
Savcılık ek gözaltı süresinin gerekçesinde; soruşturmanın kapsamı, gözaltındaki şüpheli sayısının fazla olması, çok sayıda dijital materyalin incelenmesi olarak belirtilmişti.
Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak.
Sedat Peker'in yakalanması için takip yapıldığı öğrenildi. Peker'le bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla, tek tek belirledi.
Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul ve 4 ilde adresleri belirlendi. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor.
NE OLMUŞTU?
9 Nisan Cuma günü sabah 06.00'da İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarının 2018-2019 yılları arasında başta Nitelikli yağma, Kasten yaralama, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tehdit, Rüşvet gibi suçlar olmak üzere 24 farklı eyleme karıştığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti.
ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN ETMİŞ
Sedat Peker ve adamlarına yönelik yapılan operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan Ferhan A. isimli kişinin, Sedat Peker'i iş insanı olarak gösterip, örgüte eleman temin ettiği tespit edildi. Ferhan A.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sıralarında Sedat Peker ve adamlarına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dikkat çekti. Ferhan A. isimli kişinin Sedat Peker'in sosyal medyasını yöneten kişi olduğu tespit edildi.
Ferhan A.'nın Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve Robin Hood olarak olarak göstermeye çalıştığı belirlendi. Ferhan A.'nın ayrıca sosyal medyada robot hesaplar kullanıp, örgüte sempati duyan kişilere yönelik çalışarak, eleman temin ettiği tespit edildi. Ferhan A.'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...
- Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Galata Wind Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
- Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları
- Cuma hutbesi 16 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni...
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?
- Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...
- Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...
- 2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...