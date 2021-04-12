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Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne operasyondan yeni detaylar! O isim dikkat çekti: Robin Hood...

Son dakika haberine göre ve adamlarına yönelik yapılan operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan Ferhan A. isimli kişinin, Sedat Peker'i iş insanı olarak gösterip, örgüte eleman temin ettiği tespit edildi. Ferhan A.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan Ferhan A.'nın Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve olarak olarak göstermeye çalıştığı belirlendi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne operasyondan yeni detaylar! O isim dikkat çekti: Robin Hood...

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan Cuma günü sabah 06.00 sıralarında ve adamlarına operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dikkat çekti.

Ferhan A. isimli kişinin Sedat Peker'in sosyal medyasını yöneten kişi olduğu tespit edildi. Ferhan A.'nın Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve olarak olarak göstermeye çalıştığı belirlendi.

Ferhan A.'nın ayrıca sosyal medyada robot hesaplar kullanıp, örgüte sempati duyan kişilere yönelik çalışarak, eleman temin ettiği tespit edildi.

Ferhan A.'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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