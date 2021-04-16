Son dakika: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı! Acil iniş yaptı
Son dakika haberine göre Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Sol motorun jenaratörü arızalanan uçak 20 dakika boyunca böyle seyretti. Uçak Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yaptı. Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Olay sırasında kaydedilen görüntülerde pilotun, "Sol motor jeneratörü arızalandı" dediği duyuluyor. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a DSİ 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu. Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu. Sağlık durumları iyi mi? A Haber muhabiri Fırat Öztürk olayın detaylarını canlı yayında aktardı.
Bakan Pakdemirli, Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu.
Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.
ARIZA TESPİT EDİLDİ! BAKAN'DAN PLOTLARA TALİMAT
Pilotlar sol motor jeneratöründe arıza olduğunu tespit etti. Kimseyi riske atmamak adına acil iniş yaptı. Sol motorun jenaratörü arızalanan uçak 20 dakika boyunca böyle seyretti. Kendisi de pilot olan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak acil iniş yaptı.
A Haber muhabiri Fırat Öztürk olayın detaylarını aktardı:
"Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile yaptığım telefon görüşmesinde şuanda Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yaptıklarını, uçağın havada motor arızası yaptığını söyledi. Ankara'dan Şırnak'a gidiyorlardı ve Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla gidiyorlardı."
SAĞLIK DURUMLARI İYİ Mİ?
Hadi Tunç ile yaptığım görüşmede Bakan Bey'in durumunun iyi olduğunu, kendilerinin durumunun da iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntının olmadığını ve burada yapılacak incelemenina ardından uçaktaki problemin ortaya çıkacağını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...
- Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Galata Wind Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
- Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları
- Cuma hutbesi 16 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni...
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?
- Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...
- Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...
- 2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...