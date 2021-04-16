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Son dakika: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı! Acil iniş yaptı

Son dakika haberine göre 'dan 'a giden Tarım Bakanı 'nin uçağı havada arızalandı. Sol motorun jenaratörü arızalanan uçak 20 dakika boyunca böyle seyretti. Uçak Erhaç Havalimanı'na acil iniş yaptı. Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Olay sırasında kaydedilen görüntülerde pilotun, "Sol motor jeneratörü arızalandı" dediği duyuluyor. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a  105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu. Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu. Sağlık durumları iyi mi? A Haber muhabiri Fırat Öztürk olayın detaylarını canlı yayında aktardı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı! Acil iniş yaptı
'dan 'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bakanı 'nin uçağı havada arızalandı. Uçak 'ya acil iniş yaptı.

Bakan Pakdemirli, Şırnak'a () 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu.

Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

ARIZA TESPİT EDİLDİ! BAKAN'DAN PLOTLARA TALİMAT
Pilotlar sol motor jeneratöründe arıza olduğunu tespit etti. Kimseyi riske atmamak adına acil iniş yaptı. Sol motorun jenaratörü arızalanan uçak 20 dakika boyunca böyle seyretti. Kendisi de pilot olan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak acil iniş yaptı.

A Haber muhabiri Fırat Öztürk olayın detaylarını aktardı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile yaptığım telefon görüşmesinde şuanda Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yaptıklarını, uçağın havada motor arızası yaptığını söyledi. Ankara'dan Şırnak'a gidiyorlardı ve Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla gidiyorlardı."

SAĞLIK DURUMLARI İYİ Mİ?
Hadi Tunç ile yaptığım görüşmede Bakan Bey'in durumunun iyi olduğunu, kendilerinin durumunun da iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntının olmadığını ve burada yapılacak incelemenina ardından uçaktaki problemin ortaya çıkacağını söyledi.

SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİ?
Saat 10.00 gibi uçağın havalandığını ve yarım saat 45 dakika içerinde de arızlandığını söyledi.

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