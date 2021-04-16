Son dakika: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı! Acil iniş yaptı

ARIZA TESPİT EDİLDİ! BAKAN'DAN PLOTLARA TALİMAT

Pilotlar sol motor jeneratöründe arıza olduğunu tespit etti. Kimseyi riske atmamak adına acil iniş yaptı. Sol motorun jenaratörü arızalanan uçak 20 dakika boyunca böyle seyretti. Kendisi de pilot olan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak acil iniş yaptı.