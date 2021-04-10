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Haberler Galeri Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...

Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...

Sedat Peker son dakika | Yer altı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, Kuzey Makedonya polisi tarafından sınır dışı edildikten sonra Kosova'ya sığındı. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'de bulunan adamlarına yedi ilde dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Villada yapılan aramalarda dikkatlerden kaçmayan önemli bir olay yaşandı.

Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:07
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Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...

Türkiye genelinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştıkları gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 Aralık ayında başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de arasında bulunduğu 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...

Savcılık kararıyla dün sabaha karşı harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Trabzon, Kocaeli, Konya ve Sakarya illerinde 121 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

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Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...
İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 52 örgüt mensubu adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 20 tabanca, üç tüfek, bin 602 mermi, iki çelik yelek, sekiz telsiz, bir uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek ve senet ele geçiren polis çete elebaşı Peker’in Beykoz’da bulunan villası ile lüks otomobilinde de arama yaptı.
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Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...

DİKKAT ÇEKEN DETAY
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında havadan çekilen görüntülerde bir detay dikkatlerden kaçmadı. Kale gibi korunan villanın hemen yanında bulunan apartmanla arasına branda gerilmiş durumda. Villanın civarında bulunan evlerin çeşitli engelleme yöntemleriyle bahçeyi görmesi engellenmiş.

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Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...

SINIR DIŞI EDİLDİ!
Peker'in avukatının eşliğinde gerçekleşen arama çalışmalarında adresinde bulunamayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce eğitimi ve geleceği için yurt dışında yaşamaya karar verdiğini açıklayarak Karadağ'a gittiği bilinen Peker'in buradan Kuzey Makedonya'ya geçtiği, Kuzey Makedonya polisince 18 Ocak 2021'de sınır dışı edilmesi üzerine sığındığı Kosava'da Ademovski ismiyle sahte pasaportla tekrar Kuzey Makedonya'ya giriş yapıp kalmaya devam ettiği ancak bu durumu da tespit eden Kuzey Makedonya polisinin Peker ve adamlarına ikinci operasyonu düzenlediği ve Peker'in bu kez Karadağ'a kaçtığı ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı.