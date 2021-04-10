Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...

SINIR DIŞI EDİLDİ!

Peker'in avukatının eşliğinde gerçekleşen arama çalışmalarında adresinde bulunamayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce eğitimi ve geleceği için yurt dışında yaşamaya karar verdiğini açıklayarak Karadağ'a gittiği bilinen Peker'in buradan Kuzey Makedonya'ya geçtiği, Kuzey Makedonya polisince 18 Ocak 2021'de sınır dışı edilmesi üzerine sığındığı Kosava'da Ademovski ismiyle sahte pasaportla tekrar Kuzey Makedonya'ya giriş yapıp kalmaya devam ettiği ancak bu durumu da tespit eden Kuzey Makedonya polisinin Peker ve adamlarına ikinci operasyonu düzenlediği ve Peker'in bu kez Karadağ'a kaçtığı ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı.