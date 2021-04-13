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Sedat Peker operasyonunda yeni görüntü! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre; merkezli 7 ilde ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek-senet ve mühimmat ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Sedat Peker operasyonunda yeni görüntü! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

merkezli 7 ilde ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adreste bulunan kasanın kesilerek açıldığı anlar görülüyor.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

Cuma sabahı saat 06.00'da İstanbul, , , ve 'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 43 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

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