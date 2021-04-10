Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den flaş rezerv açıklaması! Berat Albayrak Türkiye'nin yurt dışındaki tüm altınlarını yurda getirdiği için saldırıya uğradı

DIŞ GÜÇLER YAKIN İSİMLERİ FIRÇALADI

Bu paranın Türkiye'ye gelmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Türker; Bu paranın Türkiye'ye geldiğini fark eden dış güçler, Türkiye'de kendini yakın gördüğü isimleri fırçalamıştır" ifadelerini kullandı.

128 MİLYAR DOLAR NEREDE? DİYENLER YANITINI BULDU

Türker'in bu sözleri '128 milyar Dolar nerede?' diyerek, hükümeti hedef almaya çalışanlara da net bir cevap oldu.