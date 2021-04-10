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Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den flaş rezerv açıklaması! Berat Albayrak Türkiye'nin yurt dışındaki tüm altınlarını yurda getirdiği için saldırıya uğradı

Eski Ekonomi Bakanı DSP'li katıldığı bir programda özellikle sosyal medyada rezervlerine ilişkin yapılan algı operasyonlarına çok net yanıtlar verdi. Türker açıklamalarında, eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ı hedef alanlara da yanıt verirken çok kritik bir gerçeği de açıkladı. Türker "2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay evvel yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den flaş rezerv açıklaması! Berat Albayrak Türkiye'nin yurt dışındaki tüm altınlarını yurda getirdiği için saldırıya uğradı

Ekonomiden Sorumlu Eski Bakan Dr. katıldığı bir programda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMETİN BAŞARISINI KİMSE DİLE GETİRMEDİ

'nin rezervlerinin bulunduğu söyleyen Türker, hükümetin yaptığı başarılı bir işin olduğunu ve bunu kimsenin dile getirmediğini ifade etti.

Berat Albayrak Türkiye'nin yurt dışındaki tüm altınlarını yurda getirdiği için saldırıya uğradı BERAT ALBAYRAK TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAKİ TÜM ALTINLARINI YURDA GETİRDİĞİ İÇİN SALDIRIYA UĞRADI

BERAT ALBAYRAK BÜTÜN ALTINLARI TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Türker, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Eski Hazin ve Maliyet Bakanı 'ın Türkiye'nin yurt dışında olan bütün altınlarını ülkemize getirdiğini açıkladı. Bu başarılı hamleye rağmen hükümetin bu konuyu siyaset malzemesi yapmadığını söyleyen Türker, "Hükümet bu olayı pazarlamadı" dedi.

MİLLİ OLARAK ÖVÜNÜLECEK BİR DURUM

Türker açıklamalarına "Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum." şeklinde devam etti.

DIŞ GÜÇLER YAKIN İSİMLERİ FIRÇALADI

Bu paranın Türkiye'ye gelmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Türker; Bu paranın Türkiye'ye geldiğini fark eden dış güçler, Türkiye'de kendini yakın gördüğü isimleri fırçalamıştır" ifadelerini kullandı.

128 MİLYAR DOLAR NEREDE? DİYENLER YANITINI BULDU

Türker'in bu sözleri '128 milyar Dolar nerede?' diyerek, hükümeti hedef almaya çalışanlara da net bir cevap oldu.

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