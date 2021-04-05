Haftanın yalanları ve gerçekler | 29 Mart- 4 Nisan 2021 | AK Parti - Berat Albayrak - TFF...

29 Mart- 4 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 skandal iddia ortaya atıldı. Bu yalanlar muhatapları tarafından kesin bir dille yalanlandı. Bu yalanlarda AK Parti, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk ve TFF hedef alındı. Öte yandan Mansur Yavaş'ın belediyecilik hizmetlerine dair öne sürülen haberde yalan çıktı. İşte haberin detayları...