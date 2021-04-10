Başkan Erdoğan'ın çiftçilere müjdesi sevinçle karşılandı! Ton fiyatı da güncellendi! İşte yeni fiyat

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da üreticilerin ürünlerini kendi imkanlarıyla sattığını söyledi.

İl genelinde patatese göre daha çok soğan üretimi yapıldığını vurgulayan Saygı, şöyle konuştu:

"Fiyatlar düşük de olsa çiftçi ürününün elde kalmasını istemiyor. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. Pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçilerimiz de oldu. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünlerin alınacak olması üreticilerimizin için sevindirici bir durum. Çiftçilerin sorunlarına çözüm için destek çalışmaları üreticiyi her zaman umutlandırır. Üreticilerimiz her zaman üretmeye devam ediyor yeter ki ürünü yurt içi veya yurt dışında satabilme şansı bulsun."